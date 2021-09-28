أول ظهور علني لدنيا سمير غانم بعد شائعات اعتزالها.. ما السر؟

بعد غياب دام لقرابة شهرين، ظهرت الفنانة دنيا سمير غانم، لأثنين، في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته 14 بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، لاستلام تكريم باسم والديها الفنان الكبير الراحل سمير غانم، والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

أول ظهور

ويعد ذلك أول ظهور لدنيا منذ وفاة والدها الفنان سمير غانم في 20 مايو الماضي، ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز في 7 أغسطس الماضي، جراء إصابتهما بفيروس كورونا وتداعياته التي أودت بحياتهما، وطلت دنيا بفستان أسود اللون ذات تصميم هادئ، مع القليل من مساحيق التجميل، وبدا عليها الحزن الشديد لفراق والديها.

هروب من الصحافة

حاولت الفنانة دنيا سمير غانم الابتعاد عن الصحفيين وكاميرات مراسلي القنوات الفضائية، فضلًا عن عدم وقوفها على السجادة الحمراء، ودخولها من الباب الخلفي للمسرح دون لفت أي انتباه لها٠

شائعات الاعتزال

يأتي ظهور دنيا بعد انتشار أنباء في الآونة الأخيرة عبر مواقع إخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، تفيد اعتزال الفنانة دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي، وذلك بعد وفاة والديهما الفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز، خاصة بعد غيابهما عن تكريم والدهما في مهرجان الفضائيات العربية، حيث استلم الجائزة نيابة عنهما الفنان حسن الرداد، الأمر الذي دفع الرداد إلى الرد و كشف حقيقة الأمر قائلًا: "إن ما قيل عن اعتزال دنيا وإيمي سمير غانم هراء، وافتراءات من أناس لا يوجد في قلوبهم رحمة".

توافد النجوم

وتوافد عدد كبير من النجوم على حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري أبرزهم وزيرة الثقافة الفنانة إيناس عبد الدايم وإلهام شاهين ومحمود حميدة وسامي مغاوري ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية والفنان إسماعيل مختار.

ثم تلاهم نخبة من الفنانين، منهم الفنان أحمد حلاوة رئيس لجنة تحكيم العروض المسرحية، وصاحبته حفيدته، والفنان مجدي صبحى وماضي الدقن والفنان عبد الله مشرف والفنان هاني كمال، والناقدة عايدة علام والفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح، والفنان كريم مغاوري والفنان الكبير فاروق فلوكس.