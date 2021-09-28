نائب رئيس إيران يصل موسكو لبحث تعاون نووى مع روسيا

جدة - نرمين السيد - أكدت سفارة إيران فى موسكو، اليوم الثلاثاء، أن محمد إسلامى نائب الرئيس الإيرانى، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وصل إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس التنفيذى لشركة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية.





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