جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، أشارت المصادر السورية إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين فى انفجار عبوة ناسفة تم وضعها عند حاوية للقمامة أمام المجلس المحلى، ثم انفجرت دراجة نارية مفخخة وسط سوق شعبى، ما أدى إلى مقتل شخص، وإصابة 17 آخرين، بينهم 5 فى حالة حرجة.
وبحسب مصادر محلية، أظهرت كاميرات المراقبة شخصين على دراجة نارية، قاما بوضع العبوة عند حاوية القمامة، حيث يجرى البحث عنهما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل شخصين وإصابة 20 جراء تفجيرين فى جرابلس شمال سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.