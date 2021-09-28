مقتل شخصين وإصابة 20 جراء تفجيرين فى جرابلس شمال سوريا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، أشارت المصادر السورية إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين فى انفجار عبوة ناسفة تم وضعها عند حاوية للقمامة أمام المجلس المحلى، ثم انفجرت دراجة نارية مفخخة وسط سوق شعبى، ما أدى إلى مقتل شخص، وإصابة 17 آخرين، بينهم 5 فى حالة حرجة.

وبحسب مصادر محلية، أظهرت كاميرات المراقبة شخصين على دراجة نارية، قاما بوضع العبوة عند حاوية القمامة، حيث يجرى البحث عنهما.