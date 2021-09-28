ميقاتى: لا يجوز تغيير القاضى مرة أخرى فى قضية مرفأ بيروت

جدة - نرمين السيد - ‏وقال ميقاتى: "نيتنا صادقة بإجراء الانتخابات النيابية فى موعدها وعدم إرجائها وهناك لجنة تتابع موضوع اقتراع المغتربين".

وفيما يخص قضية مرفأ بيروت أضاف ميقاتى، أنه لا يجوز تغيير قاض مرة أخرى وأتمنى على القاضى البيطار أن يكون ملتزماً بالدستور.

وعن لقائه مع برى قال:" شكرته على الجهد الذى حصل فى جلسة الثقة وتحدثت معه حول بعض النقاط التى حصلت معى فى باريس وسألنى أسئلة معينة خاصة وأعطيته الإجابات اللازمة"، وفق موقع "لبنان 24".