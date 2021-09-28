إيطاليا ترشح روما لإكسبو 2030

جدة - نرمين السيد - وقال دراجى فى بيان له، اليوم الثلاثاء: "هذه بلا شك فرصة عظيمة لتطوير المدينة"، حسبما نقلت "رويترز". ويشهد معرض اكسبو كل عام إنشاء شركات واستثمارات جديدة، وتستضيف دبى إكسبو هذا العام، وذلك للمرة الأولى فى الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يكون الحدث الأكبر فى المنطقة، مع تقديرات بقدوم 25 مليون زائر على مدار ستة أشهر.

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