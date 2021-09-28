جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعدما قالت الولايات المتحدة، إنه ينبغى على إيران الكف عن منع دخول مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورشة لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزى بموجب اتفاق جرى التوصل إليه قبل أسبوعين وإلا ستواجه ردا دبلوماسيا خلال اجتماع مجلس محافظى الوكالة المقرر خلال أيام، بحسب "العربية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيران: نرفض مطالبة أمريكا السماح للمفتشين الدوليين بدخول منشأة كرج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.