عاجل.. قصف جوى يستهدف مواقع لميليشيات إيران غرب الفرات

جدة - نرمين السيد - أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن وقوع قصف جوى مجهول غرب الفرات، أسفر عن تدمير منصات صواريخ أرض-أرض إيرانية الصنع، وإصابة 12 على الأقل من أفراد الفصائل الموالية لإيران.





وأشار المرصد السورى إلى أن الفصائل التابعة لإيران كانت قد نصبت منصات الصواريخ بمنطقة المزارع الواقعة ببادية الميادين، والتى وصفها بأنها تعد "أكبر تجمع للميليشيات فى المنطقة". وكان المرصد قد أشار خلال الساعات الماضية إلى انفجارات عنيفة عند الحدود السورية - العراقية، قرب البوكمال، منطقة ميليشيات إيران بين سوريا والعراق، نتيجة قصف من طائرة مجهولة، فيما لم تشر المعلومات الأولية إلى وقوع قتلى، بحسب قناة "العربية".

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