موعد مباراة ريال مدريد وشيريف تيراسبول القادمة والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا

ينتظر عشاق الريال موعد مباراة ريال مدريد وشيريف تيراسبول القادمة، والمقرر لها اليوم الثلاثاء 28\09\2021، حيث يحتضن استاد “سانتياغو برنابيو” أحداث اللقاء المرتقب بين الريال وتيراسبول، والذي يأتي ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من دور المجموعات، يسعى الريال نحو الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، والوصول إلى النقطة السادسة، بعد ن استطاع الملكي تحقيق الفوز في الجولة الأولى على انتر ميلان الإيطالي بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة من المباراة.

في المقابل يدخل نادي شريف تيراسبول اللقاء برغبة قوية في تحقيق مفاجئة كبرى بالفوز على زعيم القارة الأوروبية، والتربع على عرش المجموعة بعد أن استطاع الفوز في الجولة الأولى، على نادي شاختار الأوكراني بهدفين دون رد، كما يسعى تيراسبول لكتابة التاريخ ومواصلة العروض القوية ومقارعة الكبار، لذلك لن تكون مباراة سهلة على الريال، حيث أنه سوف يقابل فريق لديه الطموح والشغف نحو الظهور بمظهر قوي أمام عملاق القارة الأوروبية.

موعد مباراة ريال مدريد وشيريف تيراسبول

يحتضن استاد سانتياغو برنابيو أحداث اللقاء المرتقب بين الريال وشيريف تيراسبول، في المباراة التي سوف تجمع بينهم في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث تنطلق المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 28\09\2021، وسوف يطلق الحكم الدولي “لاورنس فيسر” صافرة بداية المباراة في التوقيتات التالية:

19:00:- السابعة حسب التوقيت العالمي “غرينتش”.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا واليمن والكويت والبحرين والأردن وفلسطين وقطر.

23:00:- الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق نقل مباريات دوري أبطال أوروبا النسخة الحالية، وذلك في مناطق شمال أفريقيا والوطن العربي، وتعد قناة beIN Sports من أهم القنوات الرياضية في الوطن العربي، لما تمتلكه من حقوق نقل العديد من البطولات المحلية والعالمية الكبرى، وسوف يتم نقل المباراة عبر شاشة القنوات التالية:

beIN Sports 2 HD Premium.

beIN Sports FR 4 HD MAX.

Match Football 3.

BT Sport Extra 2.

معلق المباراة هو المعلق التونسي المتميز “عصام الشوالي”.

المباراة ريال مدريد – شيريف تيراسبول البطولة دوري أبطال أوروبا الموعد والتوقيت الثلاثاء 28\09\2021 – التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة الملعب سانتياغو برنابيو القنوات الناقلة beIN Sports 2 HD Premium

بطاقة مباراة ريال مدريد وشيريف تيراسبول