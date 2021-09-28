8 أعوام من العمل.. شاهد مراحل تجهيز "إكسبو دبي 2020"

أظهر مقطع فيديو، نشرته الصفحة الرسمية لـ"إكسبو 2020" على تويتر، مختلف مراحل تجهيز مكان الحدث الضخم في 40 ثانية، ليظهر الجهد الخرافي المبذول خلال 8 أعوام لبناء منطقة على أعلى مستوى من التقدم التقني والمعماري.

وينطلق معرض "إكسبو 2020"، الذي تحتضنه مدينة دبي في الأول من أكتوبر، والمتوقع أن يكون الأكثر إبهارا في تاريخ الحدث الدولي.

ورصد الفيديو ومدته 40 ثانية فقط، بتقنية التسارع الزمني، ثمانية أعوام من العمل الجاد والمتواصل ليكون المعرض في الموعد لجمع العالم تحت سقف واحد.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن 134 فريقا من 95 جنسية عملوا كفريق عالمي واحد لإخراج "إكسبو 2020" في أفضل صورة.

وفي عام 2013، فازت مدينة دبي باستضافة وتنظيم معرض إكسبو العالمي، بعدما صوتت 160 دولة لصالحها.

ويُقام إكسبو 2020 دبي في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022. ومن المنتظر أن يسهم الحدث الدولي في صُنع عالم جديد وتحقيق التواصل بين الشعوب على مدى ستة أشهر تمثل احتفالا بالإبداع والابتكار والتقدم الإنساني والثقافة.

وتشير التوقعات إلى أن المعرض سيستقطب قرابة 25 مليون زائر من مختلف الجنسيات، ومن داخل الدولة وخارجها.