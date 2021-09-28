تايلاند: مصرع 6 أشخاص وفقدان 2 آخرين بسبب عاصفة ديانمو

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الحكومية فى تايلاند، اليوم الثلاثاء، مصرع 6 أشخاص وفقدان اثنين آخرين جراء الفيضانات العارمة التى خلفتها عاصفة ديانمو الاستوائية فى 30 مقاطعة تايلاندية.





وحسبما نقلت صحيفة "بانكوك بوست"، قالت إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها فى تايلاند، اليوم الثلاثاء، إن العاصفة الاستوائية "ديانمو" بدأت منذ 23 سبتمبر الجارى، واجتاحات 30 مقاطعة حتى الآن.

وبحسب الهيئة، تسببت فى مقتل 6 أشخاص، من بينهم خمسة فى منطقة "لوب بورى"، والسادس فى "فيتشابون"، فيما لا يزال شخصان آخران فى عداد المفقودين.

وأشارت الهيئة التايلاندية، إلى أن المنطقة الوسطى كانت الأكثر تضررًا من الفيضانات، حيث قامت السلطات بعمليات إنقاذ صعبة منذ نهاية الأسبوع، وسط ستمرار الأمطار الغزيرة والرياح العاتية التى أدت بدورها إلى فيضانات عارمة، مؤكدة استمرار جهود احتواء الوضع الكارثى وتوفير الإمدادات اللازمة لإنقاذ السكان.

كما ارتفع منسوب نهر "تشاو فرايا" الذى يمر عبر بانكوك، فيما تحاول السلطات إفراغ المياه من السدود فى أعلى منبع النهر. وأقام الجنود حواجز وأكياس رملية لحماية الآثار والمعالم الآثرية القديمة من الغرق، خصوصا فى العاصمة الملكية القديمة "أيوثايا"، شمال بانكوك.

وأكد بيان إدارة الوقاية من الكوارث، تضرر 550 ألف منزل، خصوصًا فى مقاطعة "ناخون سى ثامارات"، التى شهدت تضرر أكثر من 190 ألف منزل بسبب الفيضانات، وانتقل إليها رئيس الوزراء التايلاندى برايوت تشان أوتشا، أمس الإثنين، لمتابعة أعمال فرق الإغاثة، مؤكدًا أن حكومته تنفذ خطة لمساعدة ضحايا الفيضانات بدأت فى 25 نوفمبر الماضى.