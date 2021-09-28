طالبان تدرس العمل بدستور الملكية لحماية قادتها من المساءلة

جدة - نرمين السيد - كشف مسؤول بارز فى حركة طالبان الأفغانية، اليوم الثلاثاء، عن أن الحركة تدرس إعادة العمل بدستور قديم كان مستخدمًا فى عهد الملكية، ويقتصر على محاسبة المدنيين والنواب، حسبما أكد مسؤول بارز من الحركة.





وحسبما جاء فى بيان للحركة، اليوم الثلاثاء، قال وزير العدل وعضو مجلس قيادة طالبان عبد الحكيم شرعى، خلال لقاء مع السفير الصينى فى كابول، وانج يى، إن "النظام سيطبق آخر دستور فى أفغانستان أثناء عهد الملكية"، بعيدًا عن البنود التى لا تتوافق مع العقيدة الإسلامية.

وبحسب البيان، قال شرعى إن نظام طالبان يحترم القوانين والمعاهدات الدولية، التى لا تتناقض مع الإسلام ومبادئ الحركة.

ووفقًا للتقارير، فإنه استنادًا لدستور أفغانستان 1964، الذى استمر العمل به حتى 1973، لم يخضع أخر ملوك البلاد، ظاهر شاه، للمساءلة أمام الشعب أو البرلمان، مثل القائد الأعلى لطالبان الآن.

وترفض طالبان الدستور الأفغانى الحالى، والذى ينظر إليه دوليًا باعتباره أحد أفضل الدساتير فى المنطقة، نظرًا لما يتضمنه من ضمانات لحقوق وحريات المدنيين.