إيران: لن نسمح بوجود إسرائيل على حدودنا

وردًا على تصريحات رئيس آذربيجان، قال متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم، إن "هناك علاقات طيبة ومحترمة بين البلدين، وقنوات الاتصال المعتادة بين الجانبين فى أعلى مستوى، لكن التعبير عن ذلك بهذه الطريقة مثير للاندهاش".
وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، شدد خطيب زاده على أن المناورات "أمر سيادى، ومن أجل السلام والاستقرار فى المنطقة بأسرها"، مضيفًا: "بالطبع، من الواضح أن الجمهورية الإسلامية لن تتسامح مع أى شكل من حضور الكيان الصهيونى قرب حدودها، وفى هذا المجال، ستتخذ ما تراه ضروريًا لأمنها القومى".
وتأتى تصريحات المتحدث الإيرانى ردًا على الرئيس الأذربيجانى إلهام علييف، الذى أعرب فى وقت سابق عن "بالغ دهشته من قرار إيران إجراء مناورات عسكرية قرب الحدود بينهما"، وسط توترات بين الجارتين بسبب طريق نقل رئيسى.
ووفقا لـ"بلومبرج"، تصاعد التوتر بين باكو وطهران فى الأسابيع الماضية، بعدما بدأت الشرطة ومسؤولو الجمارك فى أذربيجان فرض "ضريبة مرور على الشاحنات الإيرانية التى تنقل الوقود والسلع الأخرى، إلى أرمينيا المجاورة".
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