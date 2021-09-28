المغربية: قرار فرنسا بتقليص التأشيرات مع الرباط غير ملائم

جدة - نرمين السيد - وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابريال أتال، قد اعلن تشديد شروط منح التأشيرات لمواطنى المغرب والجزائر وتونس، وذلك ردًا على رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها.
وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال أتال فى تصريحات لإذاعة "أوروبا1": "إنه قرار جذرى وغير مسبوق، لكنه كان ضروريًا لأن هذه الدول لا تقبل استعادة رعايا لا نريدهم، ولا يمكننا إبقاؤهم فى فرنسا".
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