الصحة العالمية: نتوقع تعاون الصين فى التحقيق حول أصل فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعدما أعلنت المنظمة أنها تخطط لإعادة فتح التحقيق لتحديد أصل الفيروس الذى تسبب فى وباء كوفيد-19"، إذ قال ممثلى المنظمة، إنه لم يعد هناك الكثير من الوقت لحل هذه المشكلة.
وستشكل منظمة الصحة العالمية مجموعة من 20 شخصا، ستضم خبراء فى الحماية البيولوجية والسلامة فى المختبرات، بالإضافة إلى خبراء فى أمراض الحيوان، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.
يشار إلى أن مجموعة العلماء الدولية السابقة، عملت فى الصين من يناير إلى فبراير. وخلال ذلك، زارت المجموعة معهد ووهان لعلم الفيروسات، بما فى ذلك مختبر BSL-4 الذى ارتبط بشائعات تسرب الفيروس، ومستشفى، وكذلك سوق هونان للمأكولات البحرية، ومركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
ووفقا لتقرير المجموعة النهائي، على الأرجح انتقل فيروس SARS-CoV-2، إلى البشر من الخفافيش من خلال حيوان آخر: تم العثور على مسببات الأمراض المماثلة لدى حيوان البنغول، مما يشير إلى انتقال العدوى بين أنواع مختلفة من الأحياء.
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