عاجل.. العراق يسجل هزتين أرضيتين جديدتين فى السليمانية

جدة - نرمين السيد - سجل العراق، اليوم الثلاثاء، هزتين أرضيتين جديدتين فى السليمانية، وذلك فى أعقاب تسجيل هزة أرضية بقوة 3.8 درجة ضربت جنوب شرق كلار من محافظة السليمانية، فى وقت سابق من اليوم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".





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