العراق: فرقة العباس تسقط 4 طائرات مسيرة حاولت استهداف مناطق مقدسة

جدة - نرمين السيد - أعلنت فرقة العباس القتالية فى العراق، اليوم الثلاثاء، إسقاط 4 طائرات مسيرة، حاولت الوصول إلى المنطقة الحيوية، فى إشارة إلى المناطق الشيعية المقدسة فى محافظة كربلاء.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" قالت قيادة فرقة العباس فى بيان لها:"إن فرقة العباس القتالية تمكنت من إسقاط 4 طائرات مسيرة حاولت الوصول إلى المنطقة الحيوية (ما بين الحرمين)، والمناطق المحيطة بها، حيث تصدت لها منظومة التشويش الخاصة بجهدنا التكنولوجى". وأضاف البيان، أن "هذه الطائرات لم تستحصل الموافقات الرسمية، ولم نسجل أنها تابعة للعدو"، موضحًا أن "فرقتنا أدخلت هذا العام منظومة تشويش حديثة ومتطورة جدًا لتأمين المنطقة الحيوية، إلا أننا اكتفينا بالمنظومة الاعتيادية".

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