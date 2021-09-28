مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي موعد المباراة وتشكيل الفريقين

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز. حيث يستضيف ليفربول فريق مانشستر سيتي على ملعب الانفليد. حيث يدخل فريق ليفربول اللقاء وهوا علي قمة ترتيب المسابقة برصيد ١٤ نقطة من ٦ مباريات. بينما يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب مما يجعلها منافسة من العيار الثقيل. كذلك لم يتلقى فريق ليفربول أي هزيمة في بطولة الدوري إلي الآن. وكذلك يأمل فريق مانشستر سيتي من مواصلة الانتصارات وحصد نقاط المباراة الثلاثة لينتقل إلى المركز الأول في ترتيب المسابقة. بعد ذلك سوف نتعرف الآن على التشكيل المتوقع فى مباراة ليفربول ومانشستر سيتي وموعد المباراة و القنوات الناقلة.

المدير الفني يورغن كلوب حراسة المرمي أليسون بيكر خط الدفاع أندى روبتسون – فان دايك – ماتيب – الكسندر ارنولد وسط الملعب فابينهو – هيندرسون – نابي كيتا خط الهجوم محمد صلاح – ساديو ماني – جوتا

المدير الفني بيب جوارديولا حراسة المرمي إيدرسون خط الدفاع كانسلو – روبين داياس – ايمريك لابورت – كايل ووكر وسط الملعب فودين – كيفن دي بروين – بيرنالدو سيلفا خط الهجوم جابريل خيسوس – جاك جريلش – رياض محرز

المباراة ليفربول ومانشستر سيتي البطولة الدوري الانجليزي الممتاز الموعد والتوقيت الأحد ٣/١٠ الساعة ٦:٣٠م بتوقيت مكة المكرمة الملعب ملعب الانفيلد القنوات الناقلة Bein Sport 2 HD

أولا تشكيل فريق ليفربول المتوقعثانيا تشكيل فريق مانشستر سيتي التوقعثالثا موعد المباراة والقنوات الناقلةرابعا مشوار فريق ليفربول في الدوري

أفتتح ليفربول مشوارة بالدوري بالفوز على نورويتش سيتي بنتيجة ٣/٠. بعد ذلك الفوز على فريق بيرنلي بنتيجة ٢/٠. ثم التعادل مع تشيلسي فى الجولة الثالثة بنتيجة ١/١. بعد ذلك الفوز على فريق ليدز يونايتد ٣/٠. ثم الفوز على كريستال بالاس فى الجولة الخامسة بنتيجة ٣/٠. قبل أن يسقط في الجولة الأخيرة و التعادل مع برينتفورد بنتيجة ١/١.

خامسا مشوار فريق مانشستر سيتي في الدوري

أفتتح الفريق مشوارة في الدوري بالخسارة مبكرا أمام فريق توتنهام بنتيجة ١/٠. بعد ذلك حقق الفريق أول فوز في الدوري بنتيجة كبيرة أمام نورويتش سيتي بنتيجة ٥/٠. ثم الفوز بعد ذلك على فريق أرسنال بنتيجة ٥/٠ أيضا. كذلك الفوز علي فريق ليستر سيتي بنتيجة ١/٠. بعد ذلك وقع الفريق فى فخ التعادل أمام ساوثهامبتون بنتيجة ١/١. ثم الفوز على فريق تشيلسي في الجولة الأخيرة بنتيجة ١/٠.

تاريخ مباريات الفريقين

التقي الفريقين من قبل في ١٤٦ مباراة عبر التاريخ وكان ليفربول صاحب الحظ الأوفر في مواجهات الفريقين. كذلك فاز ليفربول في ٧٧ مباراة. بينما فاز فريق مانشستر سيتي في ٤٣ مباراة. بينما كان التعادل حليف الفريقين في ٤٣ مباراة. كذلك استطاع فريق ليفربول تسجيل ١٨٥ هدف في مواجهات الفريقين. بينما استطاع فريق مانشستر سيتي تسجيل ١٠٢. كذلك كان اكبر فوز في مباريات الفريقين بنتيجة ٦/٠ لفريق مانشستر سيتي عام ١٩٣٥. ثم استطاع فريق ليفربول الفوز بنقس النتيجة ٦/٠ عام ١٩٩٥.