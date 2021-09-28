عاجل| التعليم تطبق تدريس اللغة الإنجليزية بداية من الصف الأول الابتدائي 1443

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن توجه الوزارة الي تدريس اللغة الإنجليزية بداية من الصف الأول الابتدائي خلال فترة الفصل الأول من العام الدراسي للعام الحالي 1443، ويتم ذلك من خلال الخطط الدراسية التي تم إعدادها حديثاً، ويهدف تطبيق اللغة الانجليزية الي العمل علي تحسين المخرجات العامة للتعليم، بالإضافة الي تنمية وتعزيز قدرات الطلاب والطالبات خلال وقت مبكر، والعمل علي إعداد الطلاب علمياً للمستقبل وبما يحقق أهداف خطط ورؤية المملكة حتي عام 2030 التي تم وضعها وفق رؤية وزارة التعليم، وسوف نوضح لكم الرؤية العامة لمقررات التدريس الخاصة باللغة الانجليزية خلال الفترة المقبلة 1443.

المقررات الدراسية الجديدة

المقررات الجديدة التي تم إصدارها من جانب وزارة التعليم تتضمن العمل علي تدريس منهج اللغة الإنجليزية من خلال أسلوب يعمل علي تنمية المعرفة وتحسين عملية الاستكشاف بما يحقق زيادة المهارات الخاصة باللغة بسن مبكر والذي يبدأ من التعليم به من الصف الأول الابتدائي، فقد أعلنت وزارة التعليم عن قرار تفعيل اللغة الإنجليزية على جميع طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي من أجل مسايرة طلبات المرحلة الحالية، ومواكبة المهارات الجديدة للقرن الحادي والعشرين، ووفق مطالب الثورة الصناعية الرابعة، ومن أجل العمل علي إعداد جميع الطلاب لسوق العمل الذي يشترط في بعض الأحيان إتقان التعامل باللغة الإنجليزية، وخاصة مع تطور سوق العمل داخل المملكة وزيادة فرص العمل الاستثمارية، ودخول الكثير من قطاعات العمل العالمية التي تتطلب تعيين قدرات بشرية تكون مؤهلة باللغات الإنجليزية.

تطوير مستوي الطلاب بالمملكة

تهدف وزارة التعليم بشكل إجمالي الي تحسين مستوي كل طالب وطالبة من أجل إتقان اللغة الإنجليزية سواء من حيث التحدث أو القراءة والكتابة، والعمل علي تهيئة التدريس للمرحلة التي تأتي بعد الانتهاء من الثانوية العامة، علاوة علي ذلك العمل علي إحداث تأهيل كامل من أجل القبول بالجامعات المحلية أو العالمية، ومواكبة أفضل الممارسات التعليمية، ومن خلال هذا القرار تدعم الوزارة جميع رغبات الطلاب وأسرهم من أجل تدريس أبنائهم الدراسات والمهارات الجديدة للغة الإنجليزية بوقت مبكر، وتحسين قدرتهم بالتعامل باللغة الإنجليزية بأي وقت وأي مكان.