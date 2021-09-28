وسم (#ولي_العهد) يتصدر مواقع التواصل الإجتماعي.. والأردنيون يدعون له بالشفاء العاجل

دوت الخليج :- تصدر وسم "ولي_العهد" و "#الشفاء_العاجل" لتصبح "الترند" الأول في الأردن وأكثر المنشورات رواجا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة منصة تويتر، منذ إعلان الديوان الملكي الهاشمي عصر اليوم الاثنين، نبأ إصابة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بفيروس كورونا.

وتفاعل الأردنيون مع هذا النبأ بنشر صور ومقاطع فيديو لولي العهد خلال جولاته وزياراته بين أبناء الشعب، داعين الله تعالى أن يشفي سموه ويمتعه بموفور الصحة والعافية.