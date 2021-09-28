دوت الخليج :- تصدر وسم "ولي_العهد" و "#الشفاء_العاجل" لتصبح "الترند" الأول في الأردن وأكثر المنشورات رواجا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة منصة تويتر، منذ إعلان الديوان الملكي الهاشمي عصر اليوم الاثنين، نبأ إصابة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بفيروس كورونا.
وتفاعل الأردنيون مع هذا النبأ بنشر صور ومقاطع فيديو لولي العهد خلال جولاته وزياراته بين أبناء الشعب، داعين الله تعالى أن يشفي سموه ويمتعه بموفور الصحة والعافية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وسم (#ولي_العهد) يتصدر مواقع التواصل الإجتماعي.. والأردنيون يدعون له بالشفاء العاجل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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