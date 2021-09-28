إكسبو دبي 2020.. تغطية خاصة على منصات "دوت الخليج"

تنطلق فعاليات معرض "إكسبو 2020"، الذي تحتضنه مدينة دبي الإماراتية في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.

وأعدت قناة "دوت الخليج" لهذا الحدث الدولي تغطية خاصة، حيث ستخصص مساحات زمنية مهمة لتسليط الضوء على جوانب وفعاليات "إكسبو دبي 2020".

وتعتمد التغطية على موفدين لـ"دوت الخليج"، إلى جانب استوديو خاص من قلب الحدث، لاستضافة مختلف الفاعلين في المعرض الدولي.

كما ستبث القناة عددا من التقارير الهادفة إلى التعرف أكثر على "إكسبو 2020" ومبادراته وبرامجه المتنوعة.

وسيُقام إكسبو 2020 دبي في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022. ومن المنتظر أن يسهم الحدث الدولي في صُنع عالم جديد وتحقيق التواصل بين الشعوب على مدى ستة أشهر تمثل احتفالا بالإبداع والابتكار والتقدم الإنساني والثقافة.

وتشير التوقعات إلى أن المعرض سيستقطب قرابة 25 مليون زائر من مختلف الجنسيات، ومن داخل الدولة وخارجها.