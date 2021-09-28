الترخيص للبنك الأهلي المصري بفتح فرع له في السعودية

وافق مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على الترخيص للبنك الأهلي المصري بفتح فرع له في المملكة.

وخلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تمت الموافقة على الترخيص للبنك الأهلي المصري بفتح فرع له في المملكة.

كما تم، خلال الجلسة، تفويض وزير المالية محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك الأهلي المصري في المملكة.

ويعد البنك الأهلي المصري أقدم وأعرق البنوك التجارية المصرية، حيث أنشئ في 25 يونيو 1898.