الهند تمدد حظر الرحلات الجوية الدولية وسط جائحة كورونا حتى نهاية أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية اليوم الثلاثاء، أنه مع ذلك ستستمر مهمة "فاندى بهارات" والرحلات الأخرى التى أطلقتها وزارة الخارجية الهندية لتأمين عودة الرعايا الهنود حول العالم، مضيفة أنه يمكن للأشخاص المؤهلين وفقًا للمعايير الحكومية السفر من الهند وإليها.

وأصدرت المديرية العامة للطيران المدنى فى الهند بيانًا يفيد بأن هذا القيد لن يُطبق على جميع عمليات الشحن الدولية والرحلات الجوية الموافق عليها بصفة خاصة الهيئة المنظمة للطيران.