جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية اليوم الثلاثاء، أنه مع ذلك ستستمر مهمة "فاندى بهارات" والرحلات الأخرى التى أطلقتها وزارة الخارجية الهندية لتأمين عودة الرعايا الهنود حول العالم، مضيفة أنه يمكن للأشخاص المؤهلين وفقًا للمعايير الحكومية السفر من الهند وإليها.
وأصدرت المديرية العامة للطيران المدنى فى الهند بيانًا يفيد بأن هذا القيد لن يُطبق على جميع عمليات الشحن الدولية والرحلات الجوية الموافق عليها بصفة خاصة الهيئة المنظمة للطيران.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهند تمدد حظر الرحلات الجوية الدولية وسط جائحة كورونا حتى نهاية أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.