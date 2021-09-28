الصين: على بريطانيا إعادة بناء علاقتها معنا

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، اعتبر السفير الصينى أن المحاولات الخارجية لاحتواء الصين ستفشل دائما، لذا يتعين على بريطانيا العمل على إعادة بناء العلاقات مع ثانى أكبر اقتصاد فى العالم على أساس الاحترام المتبادل، مشددا على أن الانتكاسات فى العلاقات بين المملكة المتحدة والصين لا تخدم مصالح شعبى البلدين.

وأكد أن الصين لا تمثل تهديدًا لأى بلد وأن الآن هو وقت تصحيح العلاقات بين الجانبين.

يذكر أن الصين فرضت فى مارس الماضى حظر سفر وتجميد أصول على خمسة نواب واثنين من زملائهم اتهمتهم بنشر الأكاذيب عن البلاد، وذلك ردا على قرار المملكة المتحدة بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان فى إقليم شينجيانغ.