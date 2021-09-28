مباحثات بين محمد بن زايد ومستشار الأمن القومى الأمريكى

جدة - نرمين السيد - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى الإمارات، اليوم الثلاثاء، فى قصر الشاطئ، جيك سوليفان مستشار الأمن القومى فى الولايات المتحدة الأمريكية، الذى يقوم بجولة فى المنطقة تشمل عددًا من الدول.





وبحسب "سكاى نيوز"، تناول اللقاء، الذى حضره الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطنى، العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها فى مختلف المجالات، إضافة إلى التطورات فى المنطقة والعمل المشترك لدعم السلام والاستقرار فيها. كما حضر اللقاء الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبى، وعلى بن حماد الشامسى نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطنى، ويوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومحمد مبارك المزروعى وكيل ديوان ولى عهد أبوظبى، والوفد المرافق للمسؤول الأمريكى.

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