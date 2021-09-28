العراق: 16 مليون شخص أدوا الزيارة الأربعينية فى كربلاء

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوكالة، أعلن وزير الداخلية العراقى عثمان الغانمى، اليوم الثلاثاء، أن خطة زيارة الأربعين فى مراحلها النهائية، لافتًا إلى بدء مرحلة إجلاء الزائرين إلى محافظاتهم.
وقال الغانمى فى بيان له، إن "الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية وصلت إلى مراحلها النهائية"، مشيرًا إلى "بدء مرحلة إجلاء الزائرين إلى محافظاتهم".
وأضاف أن التشكيلات الأمنية مازالت تقوم بواجباتها حتى تتم مغادرة أخر زائر، مبينا أن "جميع الصفحات الخاصة بخطة تأمين حماية زائرى الأربعينية جرت بإشراف القادة الميدانيين بأنفسهم، ولم نسجل أى خرق أمنى".
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