الكرملين: عقد الغاز بين روسيا والمجر لا ينتهك المعايير الدولية

جدة - نرمين السيد - وأضاف بيسكوف، فى تصريحات اليوم الثلاثاء، أن هذا العقد لا يخالف المعايير الدولية ولا ينتهك حقوق أى بلد آخر، ولا يحق لأى دولة، بما فى ذلك أوكرانيا، التدخل فى علاقات روسيا التجارية والاقتصادية".

وفى السياق ذاته، قال مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبى فلاديمير تشيجوف، أن قرار المجر لاختيار طرق جديدة هو الأمثل لإمدادات الغاز الروسى، مشددا على أنه لا يحق لأحد أن يُملى على بودابست إرادته.

وأضاف تشيجوف - لقناة "روسيا 24" التلفزيونية اليوم الثلاثاء - : "إذا كان الغاز الروسى يصل المجر فى الماضى عبر أوكرانيا، فقد تم الآن اختيار طرق أمثل من الناحية الفنية وأكثر ربحية من الناحية الاقتصادية، هذا هو الحل الأمثل، الذى تمليه، من بين أمور أخرى، اعتبارات الأمن القومى للمجر".

وتابع "تشيجوف" : "لا يحق لأى أحد، ولا لأوكرانيا، إملاء إرادته على بودابست، بما فى ذلك المفوضية الأوروبية"، لافتا إلى أنه يعتقد أن المجر عند توقيع هذا العقد الكبير أخذت فى الاعتبار المتطلبات ذات الصلة للمفوضية الأوروبية.

وكانت أوكرانيا استدعت فى وقت سابق من اليوم السفير المجرى لديها لتوضيح موقفها من عقد الغاز بين المجر وشركة "غازبروم" الروسية.

ووصف وزير الخارجية الأوكرانى، دميترى كوليبا، اتفاق الغاز هذا بـ " ضربة لأوكرانيا "، مشيراً إلى أن كييف سترد على هذا التصرف المجرى.

من جانبها رفضت بودابست انتقادات أوكرانيا لصفقة الغاز مع شركة "غازبروم" الروسية دون المرور بالأراضى الأوكرانية. ويشمل هذا العقد توريد 4.5 مليار مترا مكعبا من الغاز الروسى سنوياً إلى المجر على مدار الخمسة عشر عاماً القادمة.

وستحصل بودابست على 3.5 مليار مترا مكعبا من الغاز عبر أراضى صربيا ومليار متر مكعب عبر النمسا.

وكانت شركة "غازبروم" الروسية وقعت مع المجر أمس الاثنين عقداً لتوريد الغاز حتى نهاية عام 2036، وسيدخل هذا العقد حيز التنفيذ فى الأول من أكتوبر المقبل، وينص العقد على إمكانية تغيير الشروط بعد 10 سنوات.