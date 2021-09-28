الأمن الروسى يعتقل 48 شخصا بتهمة التصنيع غير المشروع للسلاح

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للمكتب الإعلامى للجهاز، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم، أن أفراد جهاز الأمن الفيدرالى الروسى بالتعاون مع وزارة الداخلية والحرس الوطنى أحبطوا النشاط الإجرامى لـ 48 شخصا فى 18 كيانا من الكيانات الروسية.
وأضاف البيان:"أن المعتقلين عملوا فى تصنيع وتحديث الأسلحة النارية الفردية بشكل غير مشروع وتهريبها إلى روسيا"، مشيرا إلى أن الاعتقالات وقعت فى سبتمبر الجارى فى موسكو وداغستان وإنجوشيا وموردوفيا وأوسيتيا الشمالية وأودموريتيا وكراسنودار وكراسنويارسك وخاباروفسك وفلاديمير وكيميروفو وليبيتسك ونوفوسيبيرسك وأوريول وبينزا وروستوف وسمولينسك وتفير.
وأوضح أنه من بين الأسلحة المُصادرة بنادق آلية من طراز كلاشينكوف وبنادق رشاشة قصيرة ومسدسات حربية، بالإضافة إلى أكثر من 27 كلجم من المتفجرات (TNT وبارود) وقنابل يدوية وأكثر من 12 ألف خرطوشة من عيارات نارية مختلفة وغيرها.
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