الحصول علي سيارة شبه جديدة بنك الراجحي ومميزات التمويل الميسر

الحصول علي سيارة شبه جديدة من مصرف الراجحي، أن الشباب في المملكة العربية السعودية يعشقون السيارات بجميع أنوعها،حيث هناك العديد من الشباب يبحثوا عن كل جديد متعلق بالسيارات، ولذلك يوجد لدي العديد منهم حلم امتلك سيارة من نعه المفضل سواء حديثة أم لا، ومن أهداف بنك الراجحي راحة المواطنين في المملكة، لذلك يساعد مصرف الراجحي المواطنين في امتلاك سياراتهم المفضلة، فإن البنك يعلن عن العديد من التمويلات الميسرة للسيارات، ويمكن للمواطنين الاستفادة من هذه التمويلات من خلال موقعنا، حيث يقدم موقعنا تفاصيل تمويلات الراجحي الميسرة للسيارات في المملكة العربية السعودية.

الحصول علي سيارة شبه جديدة بالمملكة

إن بنك الراجحي أعلن عن خطوات الدخول للحصول علي سيارة الأحلام، وللحصول علي السيار علي كل مواطن اتباع هذه الخطوات، فإن خطوات امتلاك السيارة كالتالي:

الدخول علي رابط الراجحي للحصول علي تمويل ميسر للسيارات.

يقوم طالب التمويل إلكترونيا بتعبئة البيانات المطلوبة.

حيث يدخل بياناته الشخصية كاملة من حيث اسمه ونوع الجنس ويختار جنسيته ويذكر السن مع العلم أن السن يحب بالتاريخ الهجري.

كما يطلب البنك كتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة حسب الجنسية.

يوجد سؤال بالاستمارة هل يوجد لدي المتقدم حساب بمصرف الراجحي أم لا؟ فيضغط المتقدم نعم أو لا.

يسجل طالب التمويل البيانات المالية الخاصة به من حيث أي قطاع يعمل به ويدخل قيمة الدخل الشهري له.

ثم يختار النظام الذي يناسبه في التعامل مع البنك سواء بتحويل راتبه أو لا حسب رغبة المتقدم.

يتنقل إلي المرحلة الأخيرة في الطلب الإلكتروني وهي إدخال بيانات التواصل بين العميل والبنك، فالبيانات هي رقم الهاتف الجوال وبريد المتقدم الإلكتروني.

خطوات استخدام الحاسبة التمويلية

فإن البنك بعد موافقته علي الطلب بتوجب علي المتقدم استخدام الحاسبة التمويلية، فإن هذه الخدمة من الخدمات المهمة للبنك في تحديد أقساط التمويل المواطنين، وأيضا أضح البك مميزات تمويل السيارات الشبه جديدة، فخطوات الاستخدام كالتالي:

أولا يقوم بتحديد نوع نظام التعامل مع البنك.

ثانيا يدخل البيانات الخاصة سواء دخلة في الشهر وأيضا الأقساط والمبلغ الطلوب بالسيارة أي ثمنها.

ثالثا يدخل قيمة الدفعات سواء الأولي أو الأخيرة ثم يضغط حساب.

حيث أن مصرف الراجحي يمنع المواطنين تمويلات وعروض وخصومات، والذين يتمكنوا من الاستفادة من تلك التمويلات هم العملاء الذين لديهم حساب بنكي مع الراجحي، حيث يمنح الراجحي عملاءه خصومات وعروض كثير علي البطاقات الائتمانية، كما أن بنك الراجحي يدعوا المواطنين للاستفادة منها من خلال فتح حساب في المصرف، فإن خطوات فتح الحساب سهلة جدا وميسرة بالمملكة.

الفئات المستفيدة من التمويلات

حيث أن التمويلات التي يقدمها بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية، يستفيد المواطنين في المملكة العربية السعودية من جميع تمويلات المقدمة من البنك، فإن كافة التمويلات تستهدف العديد من المواطنين في المملكة سواء سعوديين أو مقيمين، كما أن البنك الراجحي يستفيد منه جميع الفئات في المملكة سواء العاملين أو غير العاملين وأيضا رجال الأعمال.

تمويل مركبات للمشاريع متناهية الصغر

هناك تمويلات أخري للمواطنين وخاصة أصحاب المشاريع، حيث أن تمويل هذه المركبات يستفاد منه رجال الأعمال، فتلك المركبات يستخدمها رجال الأعمال سواء بالغرض الشخصي أو التجاري، فإن أقساط هذه التمويلات تكون متساوية وقيمة التمويل 5 مليون ريال سعودي، كما أن فترة السداد التي يسمح بها البنك تبدأ من 12 شهر إلي 60 شهر، فأن الراجحي ذكر أن الدفعة التي تعتبر مقدمة للتمويل تكون بدايتها من 5%، كما أن هذا التمويل متاح التقديم علي في كافة الفروع في المملكة العربية السعودية، وأيضا يقم المصرف بإتاحة التقديم إلكترونيا علي هذا التمويل، وذكر البنك أن هذا العرض من بنك الراجحي ينتهي في يوم 15 من شهر أغسطس 2021 ميلاديا.