للأندرويد والايفون وخطوات إرسال رسالة جماعية في واتساب

أكثر التطبيقات للمراسلة والدردشة واتساب طرح المزايا والخواص الجديدة بين التطبيقات ، مما جعله من أكثر التطبيقات شهرة واستخداما بين الملايين من محبي واتساب، ومنذ انشائه وكان الهدف منه هو الوصول إلى تطبيق سريع يساعد على إرسال الرسائل الفورية إلى أي جهة في العالم لديها نفس التطبيق، ولقي التطبيق نجاحها هائلاً وتفضيلاً من المستخدمين وأصبح من أشهر التطبيقات عالمياً، حيث تعتمد حياتنا على تطبيق واتس آب في التواصل مع الأصدقاء والأهل والمعارف نظراً لأنه من التطبيقات الغير مكلفة فهي تعتمد على شبكة الإنترنت، ويمكن من خلال التطبيق التواصل هاتفياً مع أي شخص في العالم مسجل رقمه على الهاتف المحمول ولديه التطبيق، ومع حلول المناسبات والأعياد وحلول شهر رمضان نحتاج إلى إرسال رسائل التهنئة بصورة جماعية للمسجلين أرقامهم على الهاتف المحمول، ووفر تطبيق واتس اب هذه الخاصية فهي توفر الوقت والجهد على المستخدمين، واليوم أكتب عن ميزة على واتساب وهي كيفية ارسال رساله WhatsApp يتم حذفها بعد رؤيتها وسوف نوضح خطوات ارسال رسالة جماعية في واتس اب للأندرويد والايفون.

كيفية تنشيط هذه الميزة للرسائل المخفية على WhatsApp بعد ايام:

انتقل إلى تطبيق WhatsApp أو الوصول إلى الويب WhatsApp وحدد نوع الدردشة: إما جماعية أو فردية. للوصول إلى إعداد الدردشة ، ما عليك سوى النقر على اسم المجموعة أو اسم الدردشة اسحب لأسفل على الخيار حتى ترى خيار الرسائل المخفية وقم بتمكينه.

طريقة ارسال رسالة جماعية في واتساب للأندرويد:

يستطيع مستخدمي واتساب من إرسال رسالة جماعية على جهاز الاندرويد من خلال اتباع الخطوات التالية:

تحميل تطبيق الواس اب على الهاتف الأندرويد. يتم فتح تطبيق واتس اب على الهاتف الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد. التسجيل برقم الهاتف على التطبيق واستقبال رسالة التفعيل. ثم اضغط على تبويب الدردشات والذي تجده على شكل فقاعة. الضغط على كلمة جيد أو New List باللغة الإنجليزية وهي موجودة أسفل الشاشة بالتطبيق. حدد جهات الاتصال المطلوب إرسال الرسالة إليهم من خلال إضافتهم للقائمة. انقر على أيقونة إنشاء وهي متوفرة في الأعلى جهة اليمين. اضغط على حف القائمة,. اكتب الرسالة الجديدة المطلوب إرسالها إلى جهات الاتصال المحددة. انقر على كلمة إرسال. ترسل الرسالة إلى جميع الأفراد الموجودين في جهات الاتصال المحددين,

طريقة ارسالة رسالة جماعية في واتساب للايفون:

وإذا كان هاتفك ايفون يعمل بنظام التشغيل ios يمكنك ارسال رسالة جماعية في واتساب عن طريق اتباع الخطوات التالية: