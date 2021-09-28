الأمن الوقائي يحبط محاولة ابتزاز بمبلغ 350 ألف دينار

دوت الخليج:- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن معلومات وردت للعاملين في الامن الوقائي بقيام شخص وفتاة بابتزاز احد الاشخاص واخذ مبالغ مالية كبيرة منه .
واضاف الناطق الاعلامي انه جرت متابعة المعلومات واستدعاء الشخص المجني عليه والذي أكد تعرضه للابتزاز من ذلك الشخص وفتاة برفقته واخذ مبالغ ماليه كبيرة منه تقدر ب 350 الف دينار .
وبين أن فريقاً تحقيقياً من الأمن الوقائي قام بمتابعة المعلومات الواردة حول المشتبه بهما وتحركاتهما، وجرى القاء القبض عليهما وبدلالتهما جرى ضبط 205 الاف دينار كانا قد حصلا عليها من المجني عليه، وسيتم إحالة القضية للقضاء .
وشدد الناطق الإعلامي، على ضرورة عدم الرضوخ لمثل هذه الأفعال الجرمية، وأن مديرية الأمن العام توفر الحماية اللازمة للمواطنين، مهيباَ بالجميع عند التعرض لمثل هذه المواقف، التواصل مع مديرية الأمن العام على الهواتف والمواقع الرسمية أو التوجه فوراً لأقرب مركز أمني أو قسم للبحث الجنائي أو الأمن الوقائي والإبلاغ عن هذه الحالات؛ لتمكين رجال الأمن من حمايتهم من الوقوع فريسة للابتزاز الذي يستمر مرتكبوه بممارسته في حال السكوت عنهم والرضوخ في المرة الأولى
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