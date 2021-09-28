الملك يتلقى اتصالا من عباس

دوت الخليج :- لقى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، اتصالا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الإثنين. واطمأن الرئيس الفلسطيني على صحة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد ، عقب الإعلان عن إصابته بفيروس “كورونا”. وتمنى عباس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية لولي العهد الشفاء العاجل.

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