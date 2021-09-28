مفاجأة بشأن نجم الزمالك التونسي

بالرغم من العقوبات المفروضة على الزمالك، تمكن بطل الدوري المصري أخيرا من التوقيع مع النجم التونسي، في صفقة طال انتظارها بعد تألق اللاعب على سبيل الإعارة مع الفريق.

وأعلن المصري نصر عزام محامي نادي الزمالك لكرة القدم، أن إدارة النادي تلقت إخطارا رسميا من الاتحاد الدولي للكرة "فيفا" يسمح للنادي بقيد اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري بصورة طبيعية.

وكتب نصر عزام "تغريدة" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء، جاء فيها: "الحمد لله تم النجاح في الحصول على موافقة فيفا على تسجيل سيف الجزيري مع نادي الزمالك.. بعد إرسال مذكرة قانونية وطلب إلى الفيفا بالتنسيق مع عمرو أدهم عضو اللجنة وأحمد إبراهيم مدير الفريق للحصول على موافقة بتسجيل اللاعب وقام فيفا بالرد بالموافقة على طلب النادي".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد عاقب الزمالك بالمنع من القيد لفترتين تبدأ من فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها ومستحقات عدد من لاعبيه ومدربيه السابقين وعلى رأسهم السويسري غروس.

من مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بأن قرار منع القيد لن يمنع مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد.