واشنطن تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار فى ليبيا وإخراج المرتزقة

جدة - نرمين السيد - أكدت السفارة الأمريكية فى ليبيا، اليوم الثلاثاء، التزام واشنطن بضرورة تسهيل التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار فى ليبيا، والانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة.





وبحسب "سكاى نيوز"، شددت السفارة الأمريكية على ضرورة التوحيد الكامل للمؤسسات العسكرية الليبية. وقالت السفارة إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتسهيل التنفيذ الكامل لاتفاقية أكتوبر لوقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين، فضلا عن التوحيد الكامل للمؤسسات العسكرية الليبية. وجاء ذلك بعد اجتماع الثلاثاء المنعقد حضوريا للجنة العسكرية المشتركة فى طرابلس بمشاركة الجنرال ستيفان تاونسند، والسفير الأمريكى فى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الذى يهدف للتقريب بين الليبيين، لا سيما فى المجال الأمنى. وخلال الأيام القليلة الماضية، دعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا فضلا عن دول عربية، إلى ضرورة إقرار خريطة الطريق المتفق عليها فى ليبيا، والحرص على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل.

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