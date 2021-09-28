واشنطن: حركة طالبان لا تزال منظمة إرهابية ولم تقطع علاقاتها مع القاعدة

وبحسب "سبوتنيك"، قال "ميليى" خلال جلسة استماع للجنة الدفاع فى مجلس الشيوخ: "يجب أن نتذكر أن طالبان كانت وما زالت منظمة إرهابية، ولم يقطعوا علاقاتهم مع القاعدة".
وعلى حد قوله، فإن استعادة الإرهابيين لقدراتهم على تنظيم هجمات انطلاقًا من الأراضى الأفغانية يعتبر "حقيقة واقعة".
وفى السياق، قال وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، إن اتفاق الدوحة مع حركة طالبان الأفغانية كان له تأثير "محبط" على القوات الأفغانية، وأنه أيضا كان أحد أسباب هزيمتها أمام الحركة المتشددة.
وأوضح "أوستن"، فى شهادته أمام الكونجرس حول الانسحاب الأمريكى من أفغانستان: "لم نتوقع التأثير المتعاظم للصفقات التى أبرمتها طالبان مع القادة المحليين فى أعقاب اتفاق الدوحة، وأن اتفاق الدوحة نفسه كان له تأثير محبط على معنويات الجنود الأفغان".
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