واشنطن: حركة طالبان لا تزال منظمة إرهابية ولم تقطع علاقاتها مع القاعدة

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلى، أن حركة طالبان لم تقطع علاقاتها مع القاعدة، مشيرًا إلى أنها لا تزال منظمة إرهابية، فيما قال وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، إن اتفاق الدوحة مع حركة طالبان كان له تأثير "محبط" على القوات الأفغانية.





وبحسب "سبوتنيك"، قال "ميليى" خلال جلسة استماع للجنة الدفاع فى مجلس الشيوخ: "يجب أن نتذكر أن طالبان كانت وما زالت منظمة إرهابية، ولم يقطعوا علاقاتهم مع القاعدة".

وعلى حد قوله، فإن استعادة الإرهابيين لقدراتهم على تنظيم هجمات انطلاقًا من الأراضى الأفغانية يعتبر "حقيقة واقعة".

وفى السياق، قال وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، إن اتفاق الدوحة مع حركة طالبان الأفغانية كان له تأثير "محبط" على القوات الأفغانية، وأنه أيضا كان أحد أسباب هزيمتها أمام الحركة المتشددة.

وأوضح "أوستن"، فى شهادته أمام الكونجرس حول الانسحاب الأمريكى من أفغانستان: "لم نتوقع التأثير المتعاظم للصفقات التى أبرمتها طالبان مع القادة المحليين فى أعقاب اتفاق الدوحة، وأن اتفاق الدوحة نفسه كان له تأثير محبط على معنويات الجنود الأفغان".