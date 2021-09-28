الاتحاد الإفريقى يناقش تداعيات التغيرات المناخية على ظاهرة النزوح القسرى

جدة - نرمين السيد - نظم الاتحاد الإفريقى اليوم الثلاثاء، جلسة رفيعة المستوى لمناقشة دور التغيرات المناخية على ظاهرة النزوح القسرى والهجرة وذلك بمشاركة ممثلين عن البنك الدولى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والمنظمة الدولية للهجرة.





شهدت الجلسة، التى أجريت عن بُعد، إطلاق "مبادرة التنقل من أجل المناخ فى إفريقيا" لإلقاء الضوء على معالجة النزوح القسرى والهجرة بسبب المناخ ودعم القارة الإفريقية لتسخير إمكانات التنقل فى سياق أزمة المناخ. وأوضح بيان أصدره الاتحاد الإفريقى أن الجلسة ناقشت أيضاً دفع الجهود للتصدى للنزوح القسرى بسبب المناخ والهجرة وتوليد زخم سياسى وجدول أعمال سياسى مشترك وموارد لتشكيل مستقبل التنقل فى إفريقيا وتطوير حلول شاملة قائمة على البيانات لدعم التكيف بالتنسيق مع الجهات الفاعلة فى مجال التنقل المناخى وحماية من يتنقلون وتعزيز صمود المجتمعات الإفريقية فى مواجهة أزمة المناخ.

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