طريقة حجز موعد الضمان الاجتماعي موقع وزارة الموارد البشرية mlsd.gov.sa

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بإطلاق خدمة جديدة للمواطنين من خلال شبكة الانترنت وهي خدمة حجز موعد الضمان الاجتماعي الكترونياً، حيث أن هذه الخدمة تتم لكافة المواطنين الذين يرغبون في مراجعة مكاتب الضمان الاجتماعي في مختلف أرجاء المملكة العربية السعودية، والذين يستفيدون من خدمات برامج الضمان الاجتماعي والتي تقدمها الوزارة للعديد من المواطنين في المملكة.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قد قامت بالاعلان عن شروط الضمان الاجتماعي الجديدة والواجب توافرها في المستفيدين من أجل أن يتمكنوا من الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، ويقوم حالياً العديد من المواطنين بحجز موعد الضمان الاجتماعي بشكل الكتروني من أجل التمكن في التسجيل في الضمان الاجتماعي وتأكيد صحة بياناتهم وتحديثها.

وتقوم خدمة حجز موعد الضمان الاجتماعي بتمكين المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي أو الراغبين في الاستفسار عن أي شئ يخص برامج الضمان الاجتماعي أو حتى الخدمات التي يتم تقديمها عن طريق الضمان الاجتماعي من الذهاب إلى أحد مكاتب الضمان الاجتماعي والمنتشرة في العديد من أرجاء المملكة العربية السعودية، خاصة بعد أن انتشر وباء كورونا والمعروف باسم كوفيد 19، فبدأت وزارة الموارد البشرية باتخاذ هذا الإجراء وهو ضرورة حجز موعد الضمان الاجتماعي قبل التوجه إلى أحد المكاتب من أجل الاستفسار أو مراجعة أي شئ.

الفئات المسثناة من شرط الجنسبة للحصول على راتب الضمان الاجتماعي

وكان الضمان الاجتماعي قد أعلن عن استثناء ثلاث فئات مش شرط الجنسية من أجل الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، حيث كانت هذه الفئات هي:

زوجة السعودي، ومطلقته، وأرمته ولهما أولاد سعوديين، على أن يشترط إقامة المرأة وأولادها إقامة دائمة داخل أراضي المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى وجود إقامة سارية لدى المرأة، وتقديمها ما يثبت حالتها. أولاد الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير سعودي. الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل، وتقديم مايثبت الإعاقة، وأن تكون بطاقات التنقل سارية.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي

وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع المبالغ المالية المستحقة في حسابات المستفيدين البنكية مطلع كل شهر هجري، بالإضافة إلى المخصصات الأخرى التي يتم صرفها من آن لآخر لمستفيدي الضمان الاجتماعي مثل مخصصات الكهرباء، والغذاء، وغيرها من مستحقات أخرى تقوم الوزارة بصرفها للمستحقين كالحقيبة المدرسية، والمكرمة الملكية، والتي يتم صرفها في المناسبات.

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتوجيه الدعوة في الفترة الماضية لمستفيدي معاش الضمان الاجتماعي بضرورة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي قبل تاريخ 20 نوفمبر من العام الجاري 2020، حيث نوهت الوزارة على كافة المستفيدين بضرورة القيام بتحديث بياناتهم لدى الضمان الاجتماعي خلال هذه الفترة.

ولفتت الوزارة إلى أنه في حال عدم تحديث بيانات الضمان الاجتماعي، والخاصة بالمستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي فإنه لن يتم صرف معاش الضمان لمن لم يقوموا بالتحديث، وهو الأمر الذي جعل العديد من مستفيدي الضمان الاجتماعي يقومون بالبحث عن طريقة تحديث الضمان الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قد قامت بغلق باب تحديث بيانات الضمان الاجتماعي، وذلك مع بداية يوم 20 من شهر نوفمبر من العام الميلادي 2020، حيث أنه كان الموعد الذي كانت الوزارة قد قامت بتحديده في وقت سابق لغلق باب تحديث بيانات الضمان الاجتماعي.

مراجعة مكاتب الضمان الاجتماعي

وتعد خدمة حجز موعد الضمان الاجتماعي لمستفيدي الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية أحد أهم الخدمات الت تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال موقعها على شبكة الانترنت، فمنذ انتشار وباء كورونا، وقد أصبحت الزيارات إلى مكاتب الضمان الاجتماعي تتم من خلال الحجز أولاً قبل الذهاب لمراجعة المكاتب المنتشرة في العديد من مناطق المملكة العربية السعودية، الأمر الذي سهل على الكثير الوقت والجهد، ومعرفة الموعد الذي سيذهب فيه للمكتب مباشرة، ودون الحاجة للانتظار طوال الوقت كما كان يحدث في الماضي.

خدمة حجز موعد الضمان الاجتماعي

وتتيح خدمة حجز موعد الضمان للمستفيدين لكافة الأفراد من أجل حجز موعد لزيارة أحد فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنتشرة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، كما أن هذه الخدمة تتيح لكافة المستفيدين خاصة الاستعلام عن المواعيد الخاصة بهم لزيارة أحد فروع الوزارة، مع العلم بأن هذه الخدمة متاحة لكافة الأفراد من خلال بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على شبكة الانترنت.

وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة التسهيل على عملائها، وتقديم الخدمات بطرق آمنة ومناسبة، توفيراً للوقت والجهد لكافة المستفيدين ومنسوبي الوزارة،كما أن هذه الخدمات تتم في المكاتب بالتنسيق مع كافة الهيئات المعنية من أجل تطبيق الطرق الاحترازية التي تتخذها المملكة من أجل مكافحة وباء كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة المواطنين، كما أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة في التحول الالكتروني بشكل تدريجي وإتاحة العديد من الخدمات التي تقوم بتقديمها من خلال شبكة الانترنت، وضمن خطة المملكة للتحول الالكتروني في كافة المجالات.

حجز موعد الضمان الاجتماعي

وتأتي خدمة حجز موعد الضمان الاجتماعي في الوقت التي تسعى فيه الوزارة إلى تفعيل التحول الرقمي، وتعزيز التكنولوجيا، وتقديم كافة الخدمات الكترونياً، من أجل التسهيل على كافة المواطنين في استخدام خدمات الوزارة الكترونياً، ودون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في العديد من أرجاء المملكة العربية السعودية، إلا أن هناك العديد من المواطنين المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي يرغبون في مراجعة مكاتب الضمان الاجتماعي من أجل الانتهاء من بعض الخدمات الخاصة بهم، أو لأنهم لم يتمكنوا من قضاء خدمتهم من خلال الموقع، لذا فإنهم يقومون بحجز موعد الضمان الاجتماعي قبل الذهاب إليه.

طريقة حجز موعد الضمان الاجتماعي

ومن أجل حجز موعد الضمان الاجتماعي في أحد مكاتب الضمان الاجتماعي، والمنتشرة في العديد من أرجاء المملكة العربية السعودية، من أجل مراجعة المكتب والانتهاء من احتياجاتكم منه، فكل ماعليكم هو اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الانترنت. الذهاب إلى صفحة حجز موعد مسبق من خلال زيارة الرابط: mlsd.gov.sa. اختيار نوع الخدمة حجز موعد الضمان الاجتماعي. استكمال البيانات الأساسية واختيار الفرع الذي ترغب في مراجعته. تحديد الوقت والتاريخ الذي ترغب فيه في مراجعة وزيارة أحد مكاتب الضمان الاجتماعي. القيام بتسجيل طلب حجز موعد الضمان الاجتماعي. بعد أن تتم عملية تسجيل طلب حجز موعد الضمان الاجتماعي يتم إرسال رسالة تأكيد على الهاتف الجوال المسجل من أجل تأكيد موعد وتاريخ حجز زيارة مكتب الضمان الاجتماعي، مع مراعاة الذهاب للمكتب الضمان الاجتماعي في الموعد الذي تم تحديده، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية من أجل منع انتشار وباء كورونا.

وتأتي خطوة القيام بحجز موعد الضمان الاجتماعي والتي توفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاقه هذه الخدمة الالكترونية لكافة مستفيدي الضمان الاجتماعي من أجل مراجعة مكاتب العمل والضمان الاجتماعي والمنتشرة في العديد من المناطق داخل المملكة العربية السعودية، حيث يتم التسهيل على المواطنين المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي من أجل عدم الانتظار وتضيع الكثير، ومنع تكدث الأفراد أثناء زيارتهم لمراجعة مكاتب الضمان الاجتماعي.

ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماهية كافة المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية، من أجل الحد من انشار وباء كورونا، والحفاظ على صحة المواطنين ومنسوبي الوزارة، كما نوهت الوزارة بأنه سيتم توقيع العقوبات النظامية على المخالفين للإجراءات الوقائية.