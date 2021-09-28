ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس اليوم مجانا.. قناة عربية نايل سات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اليوم مباشرة على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الصناعية المختلفة، هو ما يبحث عنه عدد كبير من محبي وعشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان، حيث يلتقي الكبيرين مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28-9-2021 في إطار مباريات الجولة الثانية من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا. لذلك نختص في هذا المقال التعرف على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان مباشر اليوم على النايل سات استرا هوتبيرد. ولعلم الجماهير التي لا تمتلك اشتراك في باقة مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية يبحثون الآن بشكل مكثف عن ترددات القنوات المجانية التي تذيع لقاء باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي مجانا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

كشفت العديد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اليوم مجانا عن نفسها، حيث أكدت تلك القنوات المجانية نقل وإذاعة اللقاء الكبير الذي سيجمع العملاقين مان سيتي وباريس على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، وتنطلق مباراة اليوم بين الكبيرين في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، فيما ستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والأردن والمغرب.

تشكيلة مان سيتي ضد باريس سان جيرمان المتوقعة: إديرسون – كانسيلو – لابورت – دياز – ووكر – سيلفا – رودريجو – دي بروين – جريليش – جيسوس – محرز

تشكيلة باريس سان جيرمان ضد مان سيتي المتوقعة: دوناروما – ديالو – كيمبيمبي – ماركينيوس – حكيمي – جاي – باريديس – هيريرا – نيمار – مبابي – ميسي

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اليوم

نستعرض عليكم الآن ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد مجانا، القنوات المجانية التي تذيع مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم مجانا.

İdman Azərbaycan – القمر AzerSpace 1 46.0°E – التردد 11175(h)

Varzish Sport HD – على القمر ياه سات – وترددها 11938 افقي

قناة idman على القمر يوتلسات 3 w وترددها 11492 عمودي

قناة Eleven Sports 1 HD على القمر هوتبيرد وترددها 11488 ـافقي

قناة sport tv 2 على القمر هيسباسات وترددها 12169 افقي

قناة ETV الأثيوبية – القمر نايل سات ترددها 11512 عمودي 27500

وانتشرت أخبار منذ ساعات قليلة تُفيد أنه من المتوقع أن تكون قناة ليبيا الرياضية ضمن القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان مباشرة اليوم مجانا على نايل سات، ونرفق لكم تردد قناة ليبيا الرياضية نايل سات لعلها تنقل مباراة باريس سان جيرمان ومان سيتي اليوم مجانا.

تردد قناة ليبيا الرياضية: 11766 أفقي H 27500–12303 أفقي H 27500

وإلى هنا نكون قد انتهينا من تقديم ومعرفة ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اليوم على نايل سات استرا هوت بيرد، وسنتابع معكم المزيد من التفاصيل عن اللقاء، حيث تجدون ملخص نتيجة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي الشوط الأول والثاني اليوم في دوري أبطال أوروبا. وذلك من خلال تقارير متتالية.