أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ ردمان مشهل

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ ردمان مشهلبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ ردمان عايض مشهل، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن أصدق التعازي والمواساة للشيخ خالد علي عايض مشهل، والشيخ محمد ردمان عايض مشهل واخوانه وكافة آل مشهل بمديرية وشحة محافظة حجة في هذا المصاب..

وأشاد الوهباني بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية وإسهاماته في خدمة المجتمع وإصلاح ذات البين.. سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

”إنا لله وإنآ إليه راجعون”.