جدة - نرمين السيد - وهنأ السفير "نقلى"، السفير إسماعيل بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده لدى القاهرة، مرحباً به ضمن أعضاء السلك الدبلوماسى بمصر، مع تقديم الأمنيات له بالتوفيق، وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير السعودى بالقاهرة يلتقى بنظيره الماليزى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.