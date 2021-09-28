”حماس”: الضفة متجهة نحو المواجهة الشاملة مع الاحتلال 

صرح عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران بأن "تصاعد حالة المقاومة في الضفة الغربية ينبئ بأنها متجهة نحو المواجهة الشاملة مع الاحتلال".
وقال بدران خلال حوار تلفزيوني "إن الضفة تحتوي من الأبطال والمقاومين ما يكفي لمقاومة هذا الاحتلال رغم التنسيق الأمني وملاحقات الاحتلال"، مضيفا أن "هناك حالة تراكمية في المقاومة بالضفة الغربية".
وشدد على "أن تركيز المقاومة على الضفة الغربية لأنها الأرض المستهدفة بالتهويد والاستيطان في كل المدن، وعلى رأسها القدس".
وحمل حالة الركود في العمل المقاوم بالضفة إلى التنسيق الأمني "المرفوض فصائليا وشعبيا"، واعتبر أنه "لا يوجد أي داع لاستمراره"، مشيرا إلى أن "الاحتلال يتخوف من أن يتحول حاملو السلاح في الضفة الغربية إلى مقاومين، أو أن يحصل المؤمنون بخيار المقاومة على السلاح".
وأمس أكد قيادي آخر في "حماس" أن "العنوان الأساس" للمعركة القادمة مع إسرائيل هو الضفة الغربية.
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