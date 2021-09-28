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محمد سياف - ابو ظبي - تقدم هيئة التأمين الصحي التعاوني بعض الخدمات الإلكترونية للمقيمين العاملين على الأراضي المملوكة للدولة في المملكة العربية السعودية، وقد تكون أبرز خدمة هي الاستفسار عن التأمين حتى يتمكنوا من فهم تفاصيل وثيقة التأمين، بالإضافة إلى تقديم الشكاوى والسؤال عن إمكانية تقديم شكوى بشأن تأمين مجلس الضمان الصحي التعاوني 1443، وسنزودكم عبر “مصر فايف” خطوات الاستعلام عن تأمين مجلس الضمان الصحي التعاوني.
خطوات الاستعلام عن تأمين مجلس الضمان الصحي التعاوني
يمكن للأفراد المقيمين في المملكة العربية السعودية الاستعلام إلكترونيًا عن تأمين مجلس التأمين الصحي بالطرق التالية:
- انتقل إلى رابط موقع الضمان الصحي التعاوني الرسمي.
- ثم اختر الخدمة الإلكترونية من واجهة الصفحة الرئيسية.
- انقر للتحقق من معلومات التأمين.
- ثم اكتب رقم تسجيل الأسرة أو رقم الهوية.
- أدخل رمز التحقق وانقر فوق رمز الإرسال.
- انتظر حتى تظهر لك البيانات جميع المعلومات المتعلقة بالتأمين.
خطوات تقديم شكوى مجلس الضمان الصحي
كما يسهل على المقيمين تقديم شكوى إلكترونيًا إلى مجلس التأمين الصحي عبر الإنترنت من خلال الخطوات التالية:
- يمكنك الوصول إلى نظام الشكاوى في مجلس الضمان الصحي.
- ثم انقر فوق أيقونة تقديم الشكوى.
- انقر فوق الخدمة المؤمنة.
- ثم حدد نوع الشكوى المقدمة.
- املأ المعلومات المطلوبة وانقر فوق إرسال الشكوى.
- بعد التقديم ستحصل على رقم شكوى لمتابعة الإجراءات المختلفة ومتابعة حالة الشكوى.
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