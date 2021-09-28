كيفية الاستعلام عن سكني برقم الهوية يعتبر برنامج سكنى من اهم البرامج التي أصدرتها المملكة العربية السعودية لما يقدمه من تسهيلات للسعوديين من أجل أن يتملكوا مسكنهم الأول وذلك بجانب وفرة المشاريع السكنية حيث يقدم البرنامج الكثير من الحلول التمويلية والسكنية وأيضا الدعم السكنى على موقع سكني ولذلك تعددت مشاريع برنامج سكني لتغطي المملكة السعودية بأكملها حيث أنه يوجد الكثير من مشاريع سكنى يمكن التسجيل بهم وأيضا الاستفادة منهم بطريقة تمويل متاحة ومناسبة وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن كيفية الاستعلام عن سكني برقم الهوية وشروط التقديم على برنامج سكني وماهو برنامج سكني.

يتم الاستعلام عن سكني من خلال الخطوات الأتية وهى :

القيام بالاستعلام عن استحقاق سكني برقم الهوية بعد تسجيل المتقدم في منصة سكني. يتم التأكد من استحقاق المتقدم للدعم المقدم. قيام المتقدم بالاستعلام إلكترونيًا عن طريق رقم الهوية. ثم يتم ذلك من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية المعنية بشؤون الإسكان. أخيرا بعد الانتهاء من عملية الاستعلام على استيفاء شروط استحقاق سكني يقبل الطلب إذا تأكد استحقاق المتقدم للدعم المقدم ويرفض في حالة إذا لم يستوف المتقدم الشروط المعلنة للاستفادة من خدمات البرنامج.

كيفية الاستعلام عن سكني برقم الهويةشروط التقديم على برنامج سكني

توجد بعض الشروط التي يجب على المتقدم أن يستوفيها للاستحقاق في سكني من تاريخ تقديمه لحين تخصيص الدعم السكني وذلك ليستفيد من خدمات البرنامج المختلفة وهدة الشروط هي :

يشترط أن تكون الأسرة سعودية مكونة من زوج وزوجة وأولادهما الذكور غير المتزوجين الذين لم يتجاوز عمرهم 25 عاما أو إناث غير متزوجات. يجب ألا يتجاوز سن المتقدم عن 25 عاما. يشترط أن تكون الأسرة مقيمة في المملكة. عدم استفادة الأسرة من برنامج دعم سكني حكومي أو خاص. ثم عدم امتلاك الأسرة مسكن ملائم خلال 5 سنوات سابقة من تقديم الطلب.

الجدير بالذكر انه قد قام برنامج سكنى المقدم من وزارة الإسكان الدعم لجميع فئات المجتمع من خلال مبادرة سكني حيث انه يقدم يقدم العديد من الحلول السكنية للسعوديين وذلك يتم من خلال تواجد وحدات عقارية متنوعة في مشار يع سكني في مناطق متعددة بالمملكة حيث أن برنامج سكنى يعد ويعمل على تواجده في المجال العقاري حيث أنها خطوة كبيرة وفرصة للمطورين لإقامة مشروعات متعددة لتنشيط السوق العقاري.