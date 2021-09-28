الرقم الموحد للشركة وكيفية التواصل مع خدمة عملاء شركة stc إلكترونيا

يتساءل كثير من الأفراد داخل المملكة عن طرق التواصل مع شركة stc للاتصالات ليتمكنوا من الإستفسار و معرفة العروض المتاحة، وكذلك إمكانية التواصل مع خدمة العملاء، حيث تسعى هذه الشركة إلي التميز و التطور دائما في مجال الاتصالات، وهناك العديد من شركات الاتصالات داخل المملكة العربية السعودية التي تعمل على تقديم الكثير من خدمات الاتصال لكافة المواطنين داخل المملكة، من عروض باقات الإنترنت و الاتصالات المختلفة، وتعتبر شركة stc للاتصالات من اهم الشركات التي تقدم خدماتها للمواطنين، حيث تعتبر هذه الشركة واحدة من أكبر الشركات المشهورة للاتصالات داخل المملكة وتعمل هذه الشركة علي تقديم الكثير من الخدمات المتطورة، و أحدث العروض للاتصالات التي يستفاد منها كثير من الأفراد.

طرق التواصل مع شركة stc

حيث تقديم هذه الخدمة بشكل مجاني و طوال اليوم و علي مدار الاسبوع كاملا واليكم طرق التواصل مع الشركة كالتالي:

من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بشركة stc السعودية. رقم شركة stc الموحد هو 9200. الاتصال من خلال رقم هاتفك المحمول الشخصي علي خدمة العملاء من خلال الرقم التالي 900. يمكنك التواصل من خارج المملكة العربية السعودية عن طريق رقم التواصل التالي 966114555555. الاتصال من خلال البرقيات الهاتفية من خلال الرقم التالي 969 الاتصال من خلال رقم الفاكس التالي : 8003030969 في حال قطاعات الأعمال و الهيئات، من أجل خدمات الهاتف المحمول. أو الإنترنت التواصل من خلال الرقم التالي 909 كما اتاحت الشركة رقم الاتصال علي خدمات العاملين و المشغل من خلال الرقم التالي 966920000744+ كما يمكنك التواصل عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالشركة.

كيفية التواصل مع خدمة عملاء شركة stc إلكترونيا:

يمكنك الآن التواصل مع خدمة عملاء شركة stc بشكل إلكتروني، و ذلك للحصول علي أي استفسارات لأي مشكلة قد تواجهك من خلال إدخال بعض البيانات في الاستمارات المخصصة لذلك، و ستقوم خدمة العملاء بالرد في أقرب وقت و يمكنك فعل ذلك عبر اتباع الخطوات التالية: