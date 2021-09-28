دوت الخليج :- صرح نائب رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية، الرئيس التنفيذي المهندس سامر المجالي، أنه لم تتم الموافقة من الجهات الرسمية المختصة على تسيير الرحلات الجوية بين الأردن وسوريا الى الآن.
وأضاف أن الملكية الأردنية واعتباراً من الشهر القادم ستقوم بتوفير خدمة نقل بري لمسافريها من وإلى سوريا والذين يستخدمون شبكة خطوطها المنطلقة من عمان.
ويتم ذلك بواسطة حافلات نقل عالية الجودة وذات مواصفات مريحة تنطلق من وسط مدينة دمشق مباشرة باتجاه مطار الملكة علياء الدولي وبالعكس وذلك لتسهيل عبورهم براً من مركز حدود جابر إلى حين استئناف الرحلات الجوية في المستقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الملكية: نقل بري للمسافرين من وإلى سوريا حتى صدور قرار الرحلات الجوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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