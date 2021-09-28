تمرد في الزمالك.. اللاعبون يقاطعون التدريبات لهذا السبب

بشكل مفاجئ، رفض لاعبو نادي الزمالك خوض مران الفريق التدريبي، والذي كان مقررا خوضه عصر الثلاثاء على أرض ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي بميت عقبة.

وبحسب صحيفة المصري اليوم المحلية، اعترض اللاعبون على عدم التزام اللجنة المؤقتة برئاسة حسين لبيب بوعدها معهم بصرف المستحقات المالية المتأخرة، ومكافآت الفوز ببطولة الدوري.

وذكرت الصحيفة أن جميع لاعبي الفريق اتخذوا قرارا واحدا بعدم خوض المران الثلاثاء، بعد تجمعهم في غرفة خلع الملابس، وأجمعوا على عدم خوض التدريب إلا بعد صرف مستحقاتهم ومكآفات الفوز بالدوري.

وكان من المقرر أن يتجمع لاعبو الفريق في مقر النادي في الرابعة عصرا لأداء تدريبات بدنية قبل بدء المران الجماعي.

ويستعد الزمالك للقاء توسكر الكيني المقرر له يوم 16 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام بكينيا.