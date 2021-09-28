عاجل.. القوات البريطانية تقود شاحنات الوقود للقضاء على أزمة البنزين

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، نقلًا عن مصدر عسكرى بريطانى يعلن أن عناصر القوات البريطانية سيبدأون قيادة شاحنات الوقود إلى المحطات فى وقت لاحق هذا الأسبوع.





وتسبب النقص فى سائقى الشاحنات فى بريطانيا بمشاكل لمجموعة من الصناعات فى الأشهر الأخيرة، من محلات السوبر ماركت إلى سلاسل الوجبات السريعة. وفى الأيام الأخيرة، تأثرت بعض شحنات الوقود، مما أدى إلى ذعر بين الناس والاندفاع إلى الشراء وطوابير طويلة فى بعض محطات البنزين.

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