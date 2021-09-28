معرض الصيد والفروسية 2021 نشاطات ترفيهية وتثقيفية للأطفال والشباب

معرض الصيد والفروسية 2021 ، ينظم نادي صقاري الإمارات في المركز الخاص بالمعارض أبوظبي الوطني معرض الصيد والفروسية الذي انطلق يوم الاثنين السابع والعشرون من شهر سبتمبر الجاري وسيستمر إلى غاية 3 أكتوبر 2021. حيث كانت لرئيس مجلس أبوظبي الرياضي رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان زيارة رسمية للمعرض في دورته الثامنة عشرة، حيث كانت لسمو الشيخ نهيان بن زايد زيارة لجناح الشركة العالمية «International Golden Group» الإماراتية التي تظم الكثير من المنتوجات في المجال العسكري ومن بينها المسدسات وبنادق الصيد والفروسية والأسلحة المختلفة.

معرض الصيد والفروسية 2021

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وفي كل عام يتم تنظيم معرض الصيد والفروسية الدولي في مدينة أبوظبي بمركز “أدنيك” الذي تحوّل منصة عالمية ويعتبر معرض الصيد والفروسية 2021 الأكبر في الشرق الأوسط وافريقيا والذي يهتم بتعزيز التراث القديم الثقافي والعمل على الترويج لها وسط الحضور والجماهير والمشاركين من مختلف دول العالم

معرض الصيد والفروسية

كما يجمع معرض الصيد والفروسية في أبوظبي العديد من هواة الصيد والصقارين من جميع أنحاء العالم. والكثير من رجال الأعمال والشخصيات المعروفة دوليا. وكبار التجار وكل من يرغب في شراء ما يحتاجه من أسلحة ومعدات الصيد وأدوات الفروسية. كما يهتم وأفراد العائلات الحاكمة في الإمارات بهذا الحدث العلمي والعديد من امراء الخليج العربي. حيث عرف العرض في دورة 2019 مشاركة اكثر من 115,000 من عشاق الفروسية والمهتمين بالصيد.

معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

علاوة على ذلك تجتفي مدينة أبوظبي في «أدنيك» بالدورة الـ18 للمعرض الدولي للصيد والفروسية. حيث يشمل المعرض العديد من الأنشطة الثقافية التراثية التي يهتم بها كل صغير وكبير من مختلف دول العالم. والتي تسلط الضوء على الهوية الإماراتية وتعرفهم بماضي الدولة. وكيفية تطورها على مدار العصور السابقة. كما يتم عرض العديد من المنتوجات التراثية التي تغطي العديد من القطاعات ومن بينها: أسلحة الصيد ومعدات الصيد (السهام/ السكاكين/ المناظير). الصقارة، الفروسية، الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والترويج لها. الفنون والحرف اليدوية، مركبات ومعدات الترفيه والمغامرات الخارجية، المنتجات والخدمات البيطرية والعديد من القطاعات الأخرى التي يشملها معرض الصيد والفروسية.