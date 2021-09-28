لبداية الشهر تمويل شخصي 500 ألف بدون كفيل مع تحديد أفضل اختيار يرضيك مع انفراجة جديدة بالمملكة

إذا كنت بحاجة إلى تمويل شخصي سريع بدون كفيل في مدة قريبة بقيمة 500 ألف ريال، فاكمل القراءة. يتوفر التمويل السريع بعدة أنواع وطرق للمطالبة به واستحقاقه بدون كفيل. نظرًا لأن المال سيكون دائمًا عاملاً رئيسيًا في حياتك، فمن الأفضل معرفة المزيد حول كيفية إدارته. نحن شجعك على البدء في التفكير أكثر في الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل حتى تتمكن من تحسين رفاهيتك. إذا كنت تتطلع إلى تحقيق المزيد من الدخل، ففكر في الاستثمار. سيكون لديك الكثير من الخيارات للاختيار من بينها، لذلك لن تواجه مشكلة في العثور على ما يناسبك. مع بداية شهر أكتوبر 2021 القادم تستمر الأحوال الاقتصادية في التحسن بالمملكة، وقد يكون هذا توقيت مناسب للاقتراض. تستطيع الانتفاع من تمويل سريع وبدون الكفيل لعدد من الأسباب الكثيرة المهمة مثل شراء سيارة أو لحالة مرضية طارئة لقدر الله، أو حتى تمويل سداد المديونية. يمكن أيضًا استخدامه لكسب المزيد من المال عن طريق بدء مشروع صغير يحقق لك دخل إضافي. أما لو أردت قرض بدون تحويل راتب سيكون المبلغ المقترض أقل من هذا.

ما يجب النظر إليه عند مقارنة قروض تصل إلى 500 ألف ريال

قد لا يكون الحصول على تمويل شخصي سريع 500 الف ريالٍ أمرًا سهلاً مثل تمويل بمبلغ أقل. ومن المرجح أن تصبح أقساطك الشهرية مرتفعة. على سبيل المثال، إذا حصلت على تمويل شخصي بمبلغ 15000 بفائدة 10٪ وفترة سداد مدتها خمس سنوات، فإن دفعتك الشهرية ستكون حوالي 300 ريال. لكن قرض شخصي بمبلغ 70000 بنفس السعر ومدة التحصيل سيمنحك دفعة شهرية تزيد عن 1400 ريال شهريًا.

فيما يلي بعض النقاط الرئيسية التي يجب مراعاتها عند مقارنة القروض:

نسب الفائدة – يستخدم المقرضون لحساب مصروفات الفائدة على تمويلك. يشمل النسبة السنوية (APR) كلاً من الفائدة وجميع الرسوم والتكاليف الثانوية المرتبطة بقرضك.

شروط السداد – هذا هو الإطار الزمني الذي سيُطلب منك فيه تسديد التمويل الشخصي بفائدة.

الرسوم – يفرض بعض المقرضين رسومًا مقابل الحصول على قرض بدون كفيل، مما قد يؤدي إلى زيادة تكلفة قرضك. قد يشمل ذلك رسوم طلب التمويل، ورسوم الإنشاء، ورسوم الدفع المتأخر، والرسوم السنوية، وغرامات الدفع المبكر.

إجمالي تكلفة الفائدة على مدى فترة التمويل – هذه هي الفائدة التي ستدفعها على مدار مدة تمويلك بدون كفيل ، بناءً على إجمالي التمويل الشخصي الأصلي. يمكن أن تتراوح نسب الفائدة من حوالي 4.99٪ إلى 36٪.

سيعتمد السعر الفعلي على فترة القرض الشخصي والمبلغ وسجلك الائتماني.

القسط الشهري- يتم تحديد دفعتك الشهرية حسب قيمة التمويل ومعدل الفائدة على التمويل ومدة التمويل.

اذا كنت تريد أن تمتلك جميع المميزات مثل تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل فإن عليك العمل كثيرا على النقاط السابقة.

كيف أتقدم بنفسي لأحصل على تمويل سريع بدون كفيل بقيمة 500 الف ريال ؟

لتأهل العميل لمثل هذا المبلغ الكبير، ستحتاج إلى الاستعداد ليتم الموافقة على تمويل شخصي سريع بدون كفيل بهذه القيمة. تحقق من هذه النصائح لتقديم أفضل ما لديك عند تقديم الطلب.

استخدم حاسبة القروض الشخصية لتحصل على فكرة عن مدى إمكانية إدارة أقساط قرضك. درجتك الائتمانية عامل حاسم في عملية الموافقة على كل تمويل شخصي تُقدم عليه. ستؤثر أيضًا على نسبة الفائدة السنوية بشكل كبير. غالبًا ما يعني تحسين سجلك الائتماني قبل التقديم الفرق بين الإعداد لكي تحصل على تمويل نصف مليون ريال وإيجاد تمويل بديل. تقدير الدفعات الشهرية – بناءً على دخلك ونفقاتك العامة، حدد مقدار ما تشعر أنه يمكنك تحمله بشكل مريح كل شهر. سيعطيك هذا فكرة عن الشروط التي ستحتاجها للالتزام بدفع أقساطك على أي تمويل تأهلت له. قارن شركات التمويل والبنوك- قد تجد حفنة فقط من المقرضين المستعدين لتقديم تمويل شخصي 500 ألف بدون كفيل. ومع ذلك، خذ الوقت الكافي لمقارنة الشركات والبنوك لمعرفة ما إذا كانوا يقدمون تمويل مضمون أو غير مضمون، وما هو معدل الفائدة السنوية الذي يقدمونه. طلب الموافقة المبكرة أو المبدئية- استفد من هذا الخيار إذا كان متاح. لن يؤثر ذلك على الدرجة الائتمانية، ولكن يمكن أن يعطيك فكرة قريبة عن الأقساط الشهرية. اجمع أوراقك – سترغب البنوك في رؤية تاريخ التوظيف وإثبات الدخل. سيقومون أيضًا بإلقاء نظرة على ديونك الحالية وأصولك وأحدث الإقرارات الضريبية. إذا كانت لديك هذه المعلومات بالفعل، فيمكنها تسريع العملية بشكل كبير.

لا تنسى أن تقرأ اتفاقية كل تمويل شخصي سريع بدون كفيل تقوم بالتقديم عليه بعناية. إذا كنت راضيًا عن أي شروط قرض شخصي سريع، فوقع عليه. يقدم بنك السعودي للاستثمار تمويل سريع وفوري بعد اعتماد مؤخرًا على التكنولوجيا الحديثة، ويكون تمويله للقطاع الخاص والحكومي والمتقاعدين والمقيمين.

بدائل تمويل شخصي حال رفض المقرض

في بعض الأحيان يكون الخيار الأفضل هو البديل لتمويل شخصي بدون كفيل 500 الف اذا لم يحالفك الحظ مع الاستثمار السعودي خاصة للمتقاعدين. لذلك إذا كنت تكافح للعثور على شركة تمويل سريع جيدة أو بنك جيد أو لاجتياز الموافقة، فإليك بعض الخيارات الأخرى التي يجب وضعها في الاعتبار:

استكشف خطط للسداد- إذا كنت بحاجة إلى تمويل لنفقات كبيرة مثل إجراء طبي، فابحث عن خطط الدفع التي تتقاضى فائدة قليلة أو بدون فوائد.

معرفة ما إذا كان يمكنك الاقتراض أقل – إذا كنت تواجه مشكلة في التأهل لمثل هذا المبلغ الكبير، فقد تتمكن من الحصول على مبلغ تمويل شخصي أصغر للمساعدة في تسديد الديون أو تمويل عملية الشراء الكبيرة.

الاستفادة من حقوق الملكية في منزلك – على الرغم من أنه ليس الخيار الأفضل، قد يكون حصولك على خطوط ائتمان لشراء المنازل وقروض ملكية المنزل أسهل إذا كان لديك حقوق ملكية في مسكنك. ولكن هناك حدود لمقدار اقتراض مالكي المنازل ومخاطر كبيرة في تحويل الديون غير المضمونة إلى ديون مضمونة بمنزلك.

حد ائتمان شخصي – نادر جدًا في المملكة- يتيح لك ذلك اقتراض الأموال التي تحتاجها فقط بدلًا من أخذ تمويل شخصي بقيمة كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون الحدود الائتمانية في كثير من الأحيان أعلى بكثير من بطاقة الائتمان.

قد يكون خيارك الأخير هو بطاقة ائتمان- استخدامك البطاقة الائتمانية يجب أن يكون بشروط ولا يجوز استخدامها لمبالغ كبيرة نظرَا للفائدة الكبيرة. قد يكون من الصعب التأهل للحصول على بطاقة واحدة بحد ائتماني مرتفع.