سلاح الجو الملكي البريطاني يشارك بعرض في إكسبو 2020 دبي

شارك فريق "السهام الحمراء" الاستعراضي الشهير التابع لسلاح الجو الملكي البريطاني في معرض إكسبو 2020 دبي، بعرض جوي في موسمهم السابع والخمسين يوم 8 أكتوبر الساعة 4:00 مساء لمدة 20 دقيقة، بالقرب من المعرض للاحتفال مع الزوار، بالأسبوع الأول للحدث.
ويمثل العرض جزءا من زيارة أوسع لدولة الإمارات للمشاركة في الاحتفال بالذكرى، حيث تشمل الزيارة أيضا عرضا على كورنيش أبوظبي يوم 5 أكتوبر الساعة 4:30 مساء.
ويدعم العرض الجوي في دبي الدور الأوسع للمملكة المتحدة في المعرض ويسلط الضوء على برنامج الأحداث والعروض المثيرة في جناح المملكة المتحدة طيلة فترة إكسبو قبل العرض.
وقال قائد الجناح دايفد مونتينيغرو إن معرض إكسبو 2020 دبي فرصة مثالية للسهام الحمراء، للانضمام إلى مشاركة بريطانيا في الحدث موضحا أن الابتكار والدقة أساس العرض الجوي للسهام الحمراء مما يعكس الفكرة الملهمة لجناح بريطانيا في إكسبو .
من جهتها أكدت لورا فولكنر مفوضة المملكة المتحدة لمعرض إكسبو 2020 دبي أهمية مشاركة "السهام الحمراء" لتسليط الضوء على جناح المملكة المتحدة وبرنامج الأنشطة المثيرة.
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