الحلبوسى: الانتخابات المقبلة سترسم ملامح الفترة المستقبلية فى العراق

وقال مكتب "الحلبوسى"، فى بيان إن رئيس مجلس النواب استقبل نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون العراق وإيران جنفير جافيتو، والسفير الأمريكى لدى العراق ماثيو تولر.
وأضاف البيان، أنه تم بحث الأوضاع السياسية فى العراق والانتخابات النيابية المبكرة، مؤكدا أن الانتخابات المقبلة سترسم ملامح الفترة المستقبلية فى العراق.
وأشار المكتب إلى أهمية دور المجتمع الدولى فى مراقبة الانتخابات العراقية لضمان نزاهتها وخلق الثقة لدى المواطنين باختيار ممثليهم الذين يعبرون عن تطلعاتهم، ولتحفيزهم على المشاركة الواسعة.
وأوضح البيان، أن اللقاء تطرق أيضا إلى تطورات الأوضاع فى المنطقة، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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